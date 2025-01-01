حادث نيو أورليانز، بايدن يتابع التحقيقات وترامب يصفه بالشر الخالص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 06:40 مساءً - علق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، علي حادث إطلاق النار في نيو أورليانز بالقول "شر خالص".

أول تعليق من ترامب وبايدن علي حادث نيو أورليانز

وتابع ترامب فى سياق تعليقه على حادث نيو أورليانز، عبر منصته "تروث سوشيال" قائلا: إنه عندما قلت إن المجرمين القادمين هم أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين لدينا في بلدنا، تم دحض هذا البيان باستمرار من قبل الديمقراطيين ووسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة، ولكن تبين أنه كان صحيحا".

وأضاف الرئيس الأمريكى المنتخب، أن معدل الجريمة في بلادنا وصل إلى مستوى لم يشهده أحد من قبل، قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك الضباط الشجعان في قسم شرطة نيو أورليانز".

وأكد دونالد ترامب، المقرر له تسلم الحكم فى 20 يناير الجاري، أن إدارته ستدعم مدينة نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا "العمل الشرير المحض".

بايدن يطلع على حادث هجوم نيو أورليانز

فى ذات السياق، أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن، أطلع على أحدث مستجدات حادث نيو أورليانز، مؤكدًا أن المحققين يفحصون شاحنة منفذ الهجوم لمعرفة الدافع وراءه، فيما قال مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI": إنه يجرى التحقيق في الهجوم على أنه من "أعمال الإرهاب".

وقبل وقت سابق أبلغ مسؤولون من قوات إنفاذ القانون أن المشتبه في ارتكابه حادث الدهس وإطلاق النار في مدينة نيو أورليانز قتل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

حادث دهس نيو أورليانز فى أمريكا

وأكدت الشرطة في نيو أورليانز أن سائق الشاحنة الصغيرة الذي صدم حشدا من المحتفلين برأس السنة في المدينة الأمريكية، حاول دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وقالت المسؤولة في الشرطة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحفي عقب الهجوم الذي أوقع 10 قتلى على الأقل، إن السائق "كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة".



وأشارت إلى أنه أطلق النار من سيارته على شرطيين متسببا بإصابة اثنين منهما حالتهما مستقرة.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن المحققين عثروا على عبوة ناسفة بدائية الصنع في موقع عملية الدهس.

وقالت أليثيا دنكان من مكتب “إف بي آي” خلال مؤتمر صحفي بعد الهجوم: "نعمل على التأكد مما إذا كانت هذه العبوة قابلة للاستخدام أم لا".

ولم تحدد هيئة الطوارئ وقت الهجوم، لكن من المؤكد أن المنطقة كانت مكتظة بالأشخاص الذين كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في الحي التاريخي الشهير المعروف بـ الحي الفرنسي.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن شهود قولهم إن شاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ في إطلاق النار، ما دفع الشرطة إلى الرد.

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