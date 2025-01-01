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عقب تهديدات ترامب بالجحيم، غارات مكثفة على غزة والاحتلال يتوعد بالمزيد من الضربات - أخبار كلمتك

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عقب تهديدات ترامب بالجحيم، غارات مكثفة على غزة والاحتلال يتوعد بالمزيد من الضربات - أخبار كلمتك

عقب تهديدات ترامب بالجحيم، غارات مكثفة على غزة والاحتلال يتوعد بالمزيد من الضربات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 07:41 مساءً - جددت طائرات الاحتلال الاسرائيلي الغارات، مساء اليوم، على مناطق في قطاع غزة موقعة شهداء وجرحى بصفوف المدنيين.

الاحتلال يقصف منزل عائلة السويركى فى غزة

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع، استشهد 7 أفراد وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة السويركي بشارع مشتهى في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما ارتقى شهيدان إثر استهداف الاحتلال بجوار مسجد المرابطين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مجددا محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وارتفع إلى خمسة عشر عدد الشهداء الذين ارتقوا في قصف الاحتلال مربع سكني في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

واستشهد اربعة مواطنين في قصف على مجموعة من المواطنين في حي المنارة شرق مدينة خان يونس.

غزة، كلمتك

وأظهر التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 453 على قطاع غزة، ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ١٢ شهيدا و٤١ اصابة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٥٥٣ شهيدا و١٠٨٣٧٩ إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2013.

تهديد ترامب وتوعد كاتس لحركة حماس

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فى وقت سابق اليوم، " إنه إذا لم تسمح حماس قريبا بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من غزة، وتواصل إطلاق النار على المستوطنات، ستتعرض للضرب بقوة لم تشهدها غزة منذ فترة طويلة."

وأشار إلى أن جيش الاحتلال سيكثف أنشطته ويعززها ضد حماس بغزة،حتى يتم إطلاق سراح المحتجزين والقضاء على حركة حماس.

كما هدد الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، حركة حماس بمزيد من العدوان فى حال امتنعت عن إطلاق سراح الأسرى، متوعدا بجحيم فى الشرق الأوسط.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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