الرياضة - 09:16 - حسام موافي يوضح أفضل طريقة لتشجيع الأطفال على الصلاة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - حسام موافي يوضح أفضل طريقة لتشجيع الأطفال على الصلاة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - عاجل | «صحة النواب»: إلغاء المواد العقابية من مشروع قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - عاجل | «صحة النواب»: إلغاء المواد العقابية من مشروع قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - مواطن أمريكي من تكساس.. الكشف عن هوية منفذ هجوم نيو أورليانز - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - مواطن أمريكي من تكساس.. الكشف عن هوية منفذ هجوم نيو أورليانز - أخبار كلمتك

خبير شؤون إسرائيلية يكشف أزمات نتنياهو الداخلية خلال الفترة الحالية - أخبار كلمتك

خبير شؤون إسرائيلية يكشف أزمات نتنياهو الداخلية خلال الفترة الحالية - أخبار كلمتك

الخارجية الايرانية تستدعي السفير السعودي في طهران لهذا السبب - أخبار كلمتك

الخارجية الايرانية تستدعي السفير السعودي في طهران لهذا السبب - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل إلي فندق إقامتها في الجزائر (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل إلي فندق إقامتها في الجزائر (فيديو) - أخبار كلمتك

الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

إصابة طفلة نتيجة قصف حوثي بتعز - أخبار كلمتك

إصابة طفلة نتيجة قصف حوثي بتعز - أخبار كلمتك

جامعة المهرة تفتح مظاريف مناقصة مشروع تغذية السكن الطلابي - أخبار كلمتك

جامعة المهرة تفتح مظاريف مناقصة مشروع تغذية السكن الطلابي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد الشامي يشتكي من «رقم سري».. ويكشف سر تمسكه بـ «واما» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد الشامي يشتكي من «رقم سري».. ويكشف سر تمسكه بـ «واما» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مصر تدين حادث الدهس في مدينة نيو أورليانز الأمريكية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصر تدين حادث الدهس في مدينة نيو أورليانز الأمريكية - أخبار كلمتك

مصر تدين حادث الدهس في مدينة نيو أورليانز الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:20 مساءً - أعربت مصر، عن إدانتها لحادث الدهس المأساوي، الذي وقع صباح اليوم في مدينة نيو أورليانز، بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

مصر تجدد رفضها الكامل لكافة أشكال العنف

وأكدت مصر حكومة وشعبًا، على تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وتجدد مصر رفضها الكامل لكافة أشكال العنف التي تستهدف أمن وسلامة المدنيين.

وعلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، علي حادث إطلاق النار في نيو أورليانز بالقول "شر خالص".

وتابع ترامب فى سياق تعليقه على حادث نيو أورليانز، عبر منصته  "تروث سوشيال" قائلا: إنه عندما قلت إن المجرمين القادمين هم أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين لدينا في بلدنا، تم دحض هذا البيان باستمرار من قبل الديمقراطيين ووسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة، ولكن تبين أنه كان صحيحا".

ترامب يندد بارتفاع معدل الجريمة فى أمريكا

وأضاف الرئيس الأمريكى المنتخب، أن معدل الجريمة في بلادنا وصل إلى مستوى لم يشهده أحد من قبل، قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك الضباط الشجعان في قسم شرطة نيو أورليانز".

وأكد دونالد ترامب، المقرر له تسلم الحكم فى 20 يناير الجاري، أن إدارته ستدعم مدينة نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا "العمل الشرير المحض".

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

محققون بكوريا الجنوبية: سيتم توقيف الرئيس المعزول حتى لو اضطررنا لتعبئة للشرطة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق