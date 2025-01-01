مصر تدين حادث الدهس في مدينة نيو أورليانز الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:20 مساءً - أعربت مصر، عن إدانتها لحادث الدهس المأساوي، الذي وقع صباح اليوم في مدينة نيو أورليانز، بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

مصر تجدد رفضها الكامل لكافة أشكال العنف

وأكدت مصر حكومة وشعبًا، على تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وتجدد مصر رفضها الكامل لكافة أشكال العنف التي تستهدف أمن وسلامة المدنيين.

وعلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، علي حادث إطلاق النار في نيو أورليانز بالقول "شر خالص".

وتابع ترامب فى سياق تعليقه على حادث نيو أورليانز، عبر منصته "تروث سوشيال" قائلا: إنه عندما قلت إن المجرمين القادمين هم أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين لدينا في بلدنا، تم دحض هذا البيان باستمرار من قبل الديمقراطيين ووسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة، ولكن تبين أنه كان صحيحا".

ترامب يندد بارتفاع معدل الجريمة فى أمريكا

وأضاف الرئيس الأمريكى المنتخب، أن معدل الجريمة في بلادنا وصل إلى مستوى لم يشهده أحد من قبل، قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك الضباط الشجعان في قسم شرطة نيو أورليانز".

وأكد دونالد ترامب، المقرر له تسلم الحكم فى 20 يناير الجاري، أن إدارته ستدعم مدينة نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا "العمل الشرير المحض".

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