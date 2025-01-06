الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض المونديال مع الأهلي والدبيس يحتاج إلى فرصة - أخبار كلمتك

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض المونديال مع الأهلي والدبيس يحتاج إلى فرصة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

تحذير من ارتفاع أسعار السلع 20% في عام 2025 - أخبار كلمتك

تحذير من ارتفاع أسعار السلع 20% في عام 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

إيتيدا تطلق مبادرة لتدريب 20 ألف شاب على مهارات العمل الحر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إيتيدا تطلق مبادرة لتدريب 20 ألف شاب على مهارات العمل الحر - أخبار كلمتك

إيتيدا تطلق مبادرة لتدريب 20 ألف شاب على مهارات العمل الحر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 02:24 مساءً - أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» مبادرة ITIDA Gigs، التي تهدف إلى تنمية مهارات العمل الحر لدى الشباب حيث تستهدف المبادرة تدريب وتأهيل 20 ألفًا من طلاب الجامعات والخريجين. 

أهداف مبادرة إيتيدا 

كما تهدف مبادرة إيتيدا لتمكين الشباب من دخول سوق العمل المستقل، وزيادة فرص نجاحهم في الحصول على مشاريع عبر الإنترنت. وتأتي المبادرة بالتعاون مع شركة EYouth، الشركة المصرية الناشئة والرائدة في مجال التكنولوجيا التعليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تستهدف المبادرة الشباب بدءًا من سن 18عامًا، بشرط امتلاكهم مستوى جيدًا من المهارات في أحد مجالات تكنولوجيا المعلومات مثل تطوير الويب، وعلوم البيانات، والتسويق الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مع عدم اشتراط وجود خبرة سابقة في العمل الحر.

أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تنمية سوق العمل الحر في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية وبناء اقتصاد رقمي متنوع. وأشار إلى أنه، في ظل التغيرات المتلاحقة التي يشهدها سوق العمل أصبح العمل الحر خيارًا استراتيجيًا للأفراد والشركات حول العالم.

وأوضح أن إطلاق المبادرة يُجسّد التزام الهيئة بتمكين الشباب المصري من اقتناص الفرص والمشروعات المستقلة والخدمات الرقمية عبر تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات التنافسية اللازمة لتحقيق دخل مستدام والوصول إلى مشروعات عبر منصات العمل الحر الرقمية. وأشار إلى أن نمو الاقتصاد الرقمي المدفوع بالتكنولوجيا والابتكار يمنح مصر فرصة استثنائية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للمهارات الرقمية.

أضاف الظاهر شراكتنا مع EYouth تُعزز التزامنا بدعم الشركات الناشئة المتميزة، ونسعى من خلال المبادرة إلى تطوير مهارات العمل الحر وخلق جيل جديد من المهنيين المستقلين الذين يسهمون في زيادة الصادرات الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي المصري.

وفازت شركة EYouth بالمناقصة التي طرحتها الهيئة لتنفيذ البرنامج، حيث تتمتع الشركة بخبرة كبيرة في تقديم برامج تعليمية مبتكرة لأكثر من 3 ملايين متعلم.

وأعرب مصطفى عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة EYouth، عن سعادته بالشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ هذه المبادرة، قائلًا: "نفخر بالتعاون مع "إيتيدا" في هذه المبادرة الرائدة التي تعكس التزامنا بتصميم برامج تعليمية وتدريبية تواكب متطلبات السوق وتمكين الشباب. 

أضاف: "بفضل خبراتنا الممتدة في تدريب أكثر من 3 ملايين متعلم، نسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء مجتمع قوي للعمل الحر يضع مصر في طليعة الدول التي تمتلك مواهب تنافسية على المستوى الدولي."

تُعد المبادرة، الممتدة على مدار 15 شهرًا، جسرًا حيويًا يربط بين مخرجات التعليم والتدريب التقني وسوق العمل، حيث تعمل على تطوير مصفوفة مهارات وأساسيات العمل الحر، واستراتيجيات التسويق، وبناء حضور مهني فعّال على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مهارات التفاوض وإدارة المشروعات. وتهدف المبادرة إلى صقل مهارات 20 ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات عبر 20 دورة تدريبية، تضم كل منها ألف مشارك.

ويتميز البرنامج التدريبي للمبادرة بمنهجية شاملة تتضمن جلسات إرشادية مباشرة يقدمها خبراء متخصصون، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل العروض وتقديم ملاحظات بنّاءة للمستفيدين تعزز من فرص نجاحهم على منصات العمل الحر، وخلق مجتمع تفاعلي يتيح تبادل الخبرات وبناء شبكة مهنية قوية.

موارد تعليمية مجانية 

كما توفر مبادرة إيتيدا موارد تعليمية مجانية، وندوات تفاعلية أسبوعية، ولوحات تحكم تتيح للمشاركين متابعة تقدمهم وقياس الأداء بفعالية لتحقيق الأهداف المرحلية، بالإضافة إلى شهادة معتمدة لخريجي البرنامج.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق