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بعد طلقة تحذير، تفاصيل مقتل مصري على يد الشرطة الإيطالية - أخبار كلمتك

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بعد طلقة تحذير، تفاصيل مقتل مصري على يد الشرطة الإيطالية - أخبار كلمتك

بعد طلقة تحذير، تفاصيل مقتل مصري على يد الشرطة الإيطالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:20 مساءً - لقي مواطن مصري مصرعه، اليوم الأربعاء، بنيران الشرطة الإيطالية  في مدينة “ريميني”  بعدما هاجم عدة أشخاص بسكين في ليلة رأس السنة، وفق وسائل إعلام إيطالية.

وأوضحت صحيفة “notizie.it ”، أن بلدة فيلا فيروتشيو، إحدى بلديات منطقة ريميني شهدت حادثة عنف  هزت المجتمع المحلي، بعدما هاجم مواطن مصري مسلح بسكين 4 أشخاص في الشارع ما أثار الذعر والرعب بين الحاضرين.

مقتل مصري بنيران الشرطة الإيطالية إثر مهاجمته أشخاصا بسكين

وأضافت أن منفذ الهجوم أصاب شاب يبلغ من العمر 18 عامًا،  طعنًا  ظهره أثناء تواجده عند ماكينة  لسحب بعض الأموال.

وتابعت: سرعان ما تحول المشهد إلى فوضى، حيث واصل المهاجم الهجوم، مستهدفًا أيضًا زوجين مسنين وفتاة،  منوهة بأن الأشخاص الخمسة لا توجد بينهم إصابات مميتة، لكن شابا من بينهم أصيب بجروح خطيرة. 


وذكرت صحيفة ilpost الإيطالية الأربعاء، أن دوافع الهجوم غير معروفة حتى الآن.

طلقات تحذيرية  تصيب الشاب المصري 

وبعد الهجمات تدخلت دورية للشرطة وأطلقت طلقة تحذيرية في الهواء ثم أصابت الشاب المصري فقتلته، بحسب رواية الضباط.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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