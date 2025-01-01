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مدير مركز نيويورك: من المبكر تحديد دوافع حادث نيو أورليانز - أخبار كلمتك

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مدير مركز نيويورك: من المبكر تحديد دوافع حادث نيو أورليانز - أخبار كلمتك

مدير مركز نيويورك: من المبكر تحديد دوافع حادث نيو أورليانز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:20 مساءً - قال جاستن توماس، مدير مركز نيويورك للشؤون الاستراتيجية، إن حادث نيو أورليانز يحمل الكثير من التعقيدات، وقد يستغرق بعض الوقت حتى تتكشف بعض الحقائق حوله، موضحًا أنه بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا، لا يمكن الجزم بأن الحادث هو إرهابي أو عرضي، مشيرًا إلى أن الوقت مبكر جدًا للقيام بتخمينات.

 

أبرز المناطق السياحية في نيو أورليانز

وتابع توماس، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحادث وقع في منطقة "الحي الفرنسي" التي تُعتبر من أبرز المناطق السياحية في نيو أورليانز، هذه المنطقة، التي تتميز بكثافة سكانية وازدحام شديد، تشهد عادةً إقبالًا كبيرًا من السياح، مما يزيد من تعقيد الوضع في مثل هذا التوقيت الذي يتزامن مع الاحتفالات والفعاليات الرياضية في المدينة.

 

منفذ هجوم نيو أورليانز 

وأشار توماس إلى أن الشخص الذي نفذ هجوم نيو أورليانز كان قد تعمد التسبب في الفزع والرعب بين المواطنين في هذه المنطقة المزدحمة، حيث يشارك العديد من الناس في الاحتفالات الرياضية والفعاليات الأخرى، ورغم ذلك، لم يتمكن توماس من تحديد دوافع الجاني حتى اللحظة، مضيفًا أنه من المبكر تحديد ما إذا كانت نوايا هذا الشخص مرتبطة بحافز إرهابي أو أسباب أخرى.

وأوضح توماس أن المعلومات حول الحادث ستتوالى مع مرور الوقت، ولكن في الوقت الحالي، لا يمكن تحديد دقيق حول دوافع الجاني، مؤكدًا أن التحقيقات جارية، وينبغي الانتظار لمعرفة المزيد من التفاصيل.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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