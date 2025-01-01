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الخارجية تعتمد منظومة جديدة لاستخراج وتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج - أخبار كلمتك

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الخارجية تعتمد منظومة جديدة لاستخراج وتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج - أخبار كلمتك

الخارجية تعتمد منظومة جديدة لاستخراج وتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:20 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، عن نجاح الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في تطبيق منظومة جديدة لاستخراج وتجديد جوازات سفر المواطنين المقيمين في الخارج.

وأشارت الخارجية،إلى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرصها على رعاية مصالح المواطنين المصريين في مختلف دول العالم وتطوير الخدمات القنصلية بالشكل الذي يساهم في تيسير الإجراءات والمعاملات القنصلية


تطبيق منظومة استخراج وتجديد جوازات سفر للمواطنين

 

وقالت الخارجية فى بيان بها، تطوير منظومة استخراج وتجديد جوازات سفر للمواطنين المقيمين في الخارج، جاء.بالشكل الذي يساهم بدرجة كبيرة في خفض المدة الزمنية المستغرقة بين تقدم المواطن بطلب لاستخراج أو تجديد جواز السفر إلى إحدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وتسلمه جواز السفر الجديد، لتصل إلى أيام معدودة بعد أن كانت تتطلب فترات زمنية طويلة.

 

الخارجية تنسق مشروع إنشاء مركز مجمع للأوراق الثبوتية

من ناحية أخرى، تعكف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنفيذ مشروع إنشاء المركز المجمع للأوراق الثبوتية، بالشكل الذي سيمكن المواطنين في الخارج من تجديد واستلام بطاقات الرقم القومى، والحصول على مستخرج رسمي من الوثائق (شهادات الميلاد - شهادات الزواج / الطلاق) في فترة زمنية وجيزة تمكن المواطنين من مباشرة أمورهم الحياتية في أماكن تواجدهم بالخارج.

 

فضلًا عن مواصلة التزام كافة البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، بتقديم كافة أشكال الدعم لمساعدة المواطنين المصريين على مواجهة المشاكل التي تواجههم في الدول المقيمين بها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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