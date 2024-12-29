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محافظ الجيزة يعلن عن مشروع ضخم لإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يعلن عن مشروع ضخم لإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يعلن عن مشروع ضخم لإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء تنفيذ مشروع ضخم لإدارة وتشغيل منظومة المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وشركة الإنتاج الحربي.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد من وزارة البيئة، حيث تم بحث آليات تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى النهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة وتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية.

أبرز ملامح المشروع

ويشمل المشروع تطوير مدفن شبرامنت وتحويله إلى مدفن صحي، مع تطبيق أحدث التقنيات في إدارة النفايات والتخلص الآمن منها، كما يهدف المشروع إلى إعادة تدوير 80% من المخلفات، مما يساهم في تقليل حجم التلوث وتحسين جودة البيئة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
 

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كما سيتم تطبيق منظومة جمع النفايات من المنازل بشكل منظم، مما يساهم في القضاء على ظاهرة النباشين وتحسين المظهر الحضري للمحافظة، واستغلال المخلفات في إنتاج الطاقة والسماد العضوي، مما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
 

شركة الإنتاج الحربي تدخل على الخط

وأعلن محافظ الجيزة عن بدء شركة الإنتاج الحربي في تنفيذ جزء من المشروع، حيث ستتولى الشركة مهمة تدوير المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة، مما يعكس دور القطاع العام في دعم جهود الحفاظ على البيئة.

وأكد المحافظ أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لنجاح هذا المشروع، مشيرًا إلى أن هناك تحديات تواجه عملية إدارة النفايات، ولكن هذه التحديات تتحول إلى فرص للابتكار والبحث عن حلول مبتكرة.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحقيق نقلة نوعية في مجال إدارة النفايات بالمحافظة، وتحويل الجيزة إلى نموذج يحتذى به في هذا المجال. كما سيساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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