انصار قاتل المسن امام باب بيته في تعز يعتدون على صحفية بسبب تضامنها مع المسن والد زميلتها(صور) - أخبار كلمتك

قالت الصحفية غدير الشرعبي:إنه زميلتي حنين القباطي بالجامعة والعمل تضامنت معي ونشرت عن الحادثة هددتوها إلكترونياً وقالت عادي لاهي أول ولا أخر من يهددوها إلكترونياً،

واضافت:لكن انك تتجرأ وهي خارجة من بيتي معزيه لوفاة أبي جت تفعل الواجب،

تقوم تتهجم عليها وتسب وتلعن !

أش كمية الإنفلات والبجاحه الفضيعه ذي؟

واختتمت:أنا من صفحتي المتواضعة أقول،

حياتي أنا وعائلتي بخطر يا أخواني،

لو المتسترين ما سلموش القاتل بأسرع وقت،

إحتمال تسمعوا خبر وفاتي أو وفاة حد من عائلتي!

لذا أحمل كافة المسؤولية لـ إدارة الأمن والمسؤؤلين عن أي ضرر قد يصيبني أنا وعائلتي.