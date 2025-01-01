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انصار قاتل المسن امام باب بيته في تعز يعتدون على صحفية بسبب تضامنها مع المسن والد زميلتها(صور) - أخبار كلمتك

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انصار قاتل المسن امام باب بيته في تعز يعتدون على صحفية بسبب تضامنها مع المسن والد زميلتها(صور) - أخبار كلمتك

انصار قاتل المسن امام باب بيته في تعز يعتدون على صحفية بسبب تضامنها مع المسن والد زميلتها(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 06:57 مساءً - كلمتك/خاص:

قالت الصحفية غدير الشرعبي:إنه زميلتي حنين القباطي بالجامعة والعمل تضامنت معي ونشرت عن الحادثة هددتوها إلكترونياً وقالت عادي لاهي أول ولا أخر من يهددوها إلكترونياً،

واضافت:لكن انك تتجرأ وهي خارجة من بيتي معزيه لوفاة أبي جت تفعل الواجب،
تقوم تتهجم عليها وتسب وتلعن !
أش كمية الإنفلات والبجاحه الفضيعه ذي؟

واختتمت:أنا من صفحتي المتواضعة أقول،
حياتي أنا وعائلتي بخطر يا أخواني،
لو المتسترين ما سلموش القاتل بأسرع وقت،
إحتمال تسمعوا خبر وفاتي أو وفاة حد من عائلتي!

لذا أحمل كافة المسؤولية لـ إدارة الأمن والمسؤؤلين عن أي ضرر قد يصيبني أنا وعائلتي.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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