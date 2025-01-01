كيف أثرت أحداث المنطقة على أداء البورصات الخليجية خلال 2024؟ خبيرة تجيب - أخبار كلمتك

كيف أثرت أحداث المنطقة على أداء البورصات الخليجية خلال 2024؟ خبيرة تجيب - أخبار كلمتك

انتصار جديد للقوات الجنوبية ضد هؤلاء - أخبار كلمتك

انتصار جديد للقوات الجنوبية ضد هؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - عاجل| وزارة الأوقاف تعلن تغيير خطبة الجمعة الموحدة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - عاجل| وزارة الأوقاف تعلن تغيير خطبة الجمعة الموحدة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي: إعادة التسعيرة الجبرية ضرورة للسيطرة على الأسعار - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي: إعادة التسعيرة الجبرية ضرورة للسيطرة على الأسعار - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الدوري المصري - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الدوري المصري - أخبار كلمتك

الدوري المصري، فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك أمام غزل المحلة - أخبار كلمتك

الدوري المصري، فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك أمام غزل المحلة - أخبار كلمتك

قطر تعلن موعد بطولة كأس العرب 2025 - أخبار كلمتك

قطر تعلن موعد بطولة كأس العرب 2025 - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل إلي الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل إلي الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا (فيديو) - أخبار كلمتك

أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

قرار عاجل من الأوقاف بشأن تغيير آلية اختيار موضوع خطبة الجمعة - أخبار كلمتك

قرار عاجل من الأوقاف بشأن تغيير آلية اختيار موضوع خطبة الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 07:00 مساءً - سعر الدولار اليوم، شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، فى البنك المركزي والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: سعر الدولار في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

اسعارالدولار
سعرالدولار

سعر الدولار اليوم

 وترصد “كلمتك” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.77 جنيهًا للشراء و50.90 جنيهًا للبيع.

 

 

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

[[system-code:ad:autoads]

اقرأ التالي: بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

 

الدولار 
سعر الدولار 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. 

اقرأ التالي: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

قشر البياض يرتفع لـ 270 جنيهًا وانخفاض البلطي، أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق