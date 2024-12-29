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بدء العرض الخاص لـ "السيد رامبو" وكلب الفيلم مفاجأة الريد كاربت (صور) - أخبار كلمتك

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بدء العرض الخاص لـ "السيد رامبو" وكلب الفيلم مفاجأة الريد كاربت (صور) - أخبار كلمتك

بدء العرض الخاص لـ "السيد رامبو" وكلب الفيلم مفاجأة الريد كاربت (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - انطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم  البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو داخل أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد.

وشهدت الريد كاربت توافد أبطال الفيلم وكان أول الحضور  عصام عمر وركين سعد و المنتج محمد حفظي  وأحمد مالك.

 

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كما شهدت السجادة الحمراء أيضا وجود الكلب رامبو المشارك في الفيلم.

 

قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

يتناول فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو قصة حسن الشاب الثلاثيني الذي يجد نفسه مضطرًا لمواجهة مخاوف ماضية في سبيل إنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطر دون ذنب، ويتحول حسن فجأة إلى شخص مطارد من قِبل جاره كارم وأهالي الحي، ليبدأ رحلة مثيرة ومحفوفة بالمخاطر.

ويعتبر “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” الفيلم الروائي الأول للمخرج خالد منصور بعد سلسلة من الأفلام القصيرة.

 وتوج الفيلم مؤخرًا  بالجائزة الكبرى وجائزة النقاد في النسخة الرابعة والعشرين من مهرجان “سينيميد” البلجيكي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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