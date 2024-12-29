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الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة - أخبار كلمتك

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الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وموعد انتهاء الموجة شديدة البرودة.


أقل درجات حرارة في الشتاء 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: نسجل حاليا أقل درجات حرارة منخفضة خلال فصل الشتاء، حيث تصل الصغرى على وسط سيناء وبالتحديد سانت كاترين لأقل من الصفر.

 


درجة الحرارة الصغرى 

وتابع: "درجة الحرارة الصغرى تسجل على شمال الصعيد أقل من 5 درجات و9 درجات على القاهرة الكبرى والإسكندرية".

 

مناطق سقوط الأمطار 
 

ولفت إلي أنه من المنتظر وجود فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية وتصل أقل شدة وخفيفة على محافظات القاهرة الكبرى مع نشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة حتى ساعات المساء.

حالة الطقس غدا الاثنين 30-12-2024 في محافظة الفيوم

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وأشار “القياتي” إلي أنه من المتوقع استقرار الأحوال الجوية يوم الخميس المقبل مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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