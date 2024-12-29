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علي معلول ومحمد هاني يشاركان في مران الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

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علي معلول ومحمد هاني يشاركان في مران الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

علي معلول ومحمد هاني يشاركان في مران الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - شارك علي معلول ومحمد هاني ثنائي النادي الأهلي  في المشاركة بشكل تدريجي في مران القلعة الحمراء بعد التعافي من الإصابة التي عاني منها الثنائي خلال الفترة الماضية. 

وكان علي معلول أجري عملية جراحية في وتر أكيلس بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركتة مع الأهلي في مباراة الذهاب بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي. 

يذكر أن تلك هي المره الثانية التي يشارك فيها علي معلول بمران النادي الأهلي، بعدما شارك نجم الأحمر في مران الجمعة الماضية.   

بينما تعرض محمد هاني لإصابة خلال مشاركتة في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، والتي عاني منها من إصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة

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ويختتم اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادا لمواجهة إنبي غد الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وفاز النادي الأهلي مؤخرًا على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء غد الإثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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