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الصغرى تصل لـ صفر، درجات الحرارة اليوم السبت 28 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

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الصغرى تصل لـ صفر، درجات الحرارة اليوم السبت 28 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

الصغرى تصل لـ صفر، درجات الحرارة اليوم السبت 28 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:39 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري، وعلى  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


طقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 17

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 17

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  17

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 17

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 17

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00  ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  19

السويس: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 17

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  04 ودرجة الحرارة العظمى 17

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 18

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 03  ودرجة الحرارة العظمى 17

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  05 ودرجة الحرارة العظمى 18

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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