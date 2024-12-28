أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، حكام مباريات غد الأحد في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 11:55 مساءً - الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراتي غد الأحد، في افتتاح مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة حرس الحدود ضد طلائع الجيش

مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

غياب لاعب الزمالك أمام الاتحاد

من جهة أخرى، كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن غياب أحد لاعبي الأبيض عن مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندري المقرر لها غدا في الدوري الممتاز.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك فإن زياد كمال سيغيب عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا بسبب الإصابة.

وأشار إلى أن اللاعب بآلام في الظهر مما ترتيب عليه خروجه من قائمة الزمالك أمام الاتحاد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها غدا الأحد في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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