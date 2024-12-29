الاستثمار تستعرض جهود الوزارة فى تعزيز العلاقات الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهود الوزارة فى تعزيز العلاقات الدولية وتتمثل فى المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية ومفاوضات المعالجات التجارية.

وتتضمن الآتي:

- عقد اجتماعات مع سلطات التحقيق مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا والصين وكوريا الجنوبية والمغرب لدعم الصادرات المصرية والتفاوض بشأن التحقيقات الجارية.

- انضمام مصر كطرف ثالث في نزاعات تجارية عالمية للدفاع عن مصالحها الوطنية.

- المشاركة بالاجتماع الأول للجنة المعالجات التجارية في إطار الاتفاق الإقليمي لدول شرق وجنوب افريقيا (الكوميسا)

- المشاركة بجلسة الاستماع التي أجرتها المفوضية الأوروبية ببروكسل ببلجيكا بشأن تحقيق مكافحة الإغراق الذي بدأته المفوضية الأوربية ضد وارداتها من بعض منتجات الصلب المسطح والمدرفل المسحوب على الساخن (Hot- Rolled).

- المشاركة باجتماعات الجولة السادسة من الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار "التيفا"، في واشنطن، والتفاوض فيما يخص أطر المعالجات التجارية، وبحث آلية تبادل الخبرات بين الجانبين المصري والأمريكي.

- المشاركة باجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والخدمات والاستثمار بين الجانبين المصري والاتحاد الأوروبي ببروكسل لتناول كافة الموضوعات المتعلقة بالمعالجات التجارية.

- المشاركة باجتماعات الدورة التاسعة لأعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين مصر والصين.

- عقد ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الجانب الأمريكي في مجال الدعم والإجراءات التعويضية.

- عُقد ورشة عمل تبادل الخبرات مع الجانب الصيني في مجال تحقيقات المراجعة بأنواعها المختلفة.

- عقد ورشة عمل تدريبية مع أعضاء من مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون الخليجى.

- التحضير للمشاركة في برامج تبادل المعرفة مع الجانب الكوري في مجال حماية الصناعة المحلية

تعزيز الصادرات المصرية

واستعرض الخطيب إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.

الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية

وقال الوزير: إن وزارة الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

الدولة تستهدف الوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويًّا

وأضاف الخطيب أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويًّا.

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