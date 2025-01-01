وزير الثقافة يتابع إنجازات 2024 والتحضيرات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:40 مساءً - عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا موسعًا اليوم مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات المختلفة، لمناقشة سير العمل وأبرز الملفات ذات الأولوية في المرحلة القادمة، واستعراض ما تم تنفيذه ضمن برنامج الوزارة لعام 2024.

إنجازات وزارة الثقافة بـ 2024 والتحضيرات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وشهد الاجتماع استعراضًا مفصلًا لإنجازات الوزارة في مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، تأكيدًا على دور الوزارة المحوري في دعم الحركة الثقافية والفنية.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات النهائية لانطلاق النسخة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحد أبرز الأحداث الثقافية في مصر والمنطقة العربية.

وأكد الوزير أهمية العمل بروح الفريق لضمان تنظيم المعرض بمستوى يليق بمكانة مصر الثقافية، وإبراز التنوع والإبداع الثقافي.

وفي إطار الخطط الاستثمارية للوزارة، استعرض الوزير آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات دعم وتطوير البنية الثقافية في المحافظات، مؤكدًا ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتوسيع نطاق الأنشطة الثقافية والفنية.

واختتم الدكتور أحمد فؤاد هنو الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ رؤية الدولة في تعزيز الهوية الثقافية المصرية، وتعزيز الدور الثقافي على المستوى المحلي والدولي، مع الاستمرار في دعم المبدعين وإثراء الساحة الثقافية.

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