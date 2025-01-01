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القائمة الكاملة لأبطال مسلسل إش إش» فى رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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القائمة الكاملة لأبطال مسلسل إش إش» فى رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل إش إش» فى رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:25 مساءً - تخوض الفنانة مى عمر سباق دراما رمضان 2025 بمسلسل “إش إش” الذى انتهت من تصوير جميع مشاهده منذ ما يقرب من شهر.

وتضم القائمة الكاملة لأبطال إش إش كل من مي عمر، إنتصار، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي.

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 كذلك تشارك الراقصة دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن.. ويأتي العمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

 

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وعلمت كلمتك من أحد العاملين في العمل أن الفنانة مي عمر من أجل إتقان دور الراقصة الذي تقدمه خلال الأحداث، خضعت لدروس رقص مع الفنانة دينا التي صاحبتها أثناء تصوير بعض المشاهد في اللوكيشن كي تعملها الرقص لتخرج بالشخصية في أفضل صورة. 

تفاصيل مسلسل إش إش 

وعلمت "كلمتك" أن أحداث مسلسل “إش إش” سوف تشهد خيانة مي عمر لزوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، مع نجله الذى يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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