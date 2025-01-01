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‏«الخطيب» يسلم 9 رخص ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية ‏الاستراتيجية - أخبار كلمتك

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‏«الخطيب» يسلم 9 رخص ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية ‏الاستراتيجية - أخبار كلمتك

‏«الخطيب» يسلم 9 رخص ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية ‏الاستراتيجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 01:26 مساءً - سلم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجي، 9 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتضمنت المشروعات الحاصلة على الرخص الذهبية مشروع شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 95 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار، حيث يوفر المشروع نحو 10 فرصة عمل، ويستهدف الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، كما يستهدف نقل وتوطين الخبرات والتكنولوجيات اليابانية للصناعة المصرية.

كما تضمنت المشروعات مشروع شركة السويس للمستودعات، والذي يقام بمحافظة السويس، ويستهدف إنشاء وتشغيل مستودع إستراتيجي بالمحافظة، بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و 988 مليون جنيه، وذلك على مساحة 13 فداناً، حيث يوفر المشروع نحو 75فرصة عمل، ويستهدف تأمين السلع الإستراتيجية للدولة.

وتضمنت المشروعات أيضا مشروع رياح السويس للطاقة لإنشاء وتشغيل محطات لتوليد الكهرباء والطاقة بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و374 مليون جنيه، حيث يوفر المشروع نحو ٥٥٠ ميجا وات في المرحلة الأولى و 550 ميجاوات في المرحلة الثانية.

وتضمنت المشروعات كذلك مشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن والذي يقام بمحافظة الفيوم لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنويا، وبتكلفة استثمارية تبلغ 604 مليون جنيه، ويقام على مساحة 5600 متر مربع، ويوفر نحو 100 فرصة عمل.

كما تضمنت المشروعات مشروع نتس لاند للاستثمار الزراعي، والذي يقام بالعاشر من رمضان، ويعمل في مجال فرز وتصنيع وتعبئة الفول السوداني واللب والمكسرات وإنتاج عجائن من المكسرات بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و 392 مليون جنيه، وذلك على مساحة 136 ألف متر مربع، ويوفر نحو 4000فرصة عمل حيث يستهدف المشروع تصدير 80٪ من إنتاجه للأسواق الخارجية.

وشملت المشروعات مشروع إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية، والذي يقام بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لتصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية بتكلفة استثمارية تبلغ 180مليون دولار، ويقام على مساحة ١٥٤ ألف متر مربع، ويوفر نحو 720 فرصة عمل، ويستهدف المشروع تصدير 100٪ من إنتاجه للأسواق الخارجية.

كما شملت المشروعات مشروع بلقان للصناعات الغذائية، والذي يقام بمدينة 6 أكتوبر الجديدة لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضروات والفواكه بتكلفة استثمارية تبلغ ٨٥٠ مليون جنيه، ويقام على مساحة 76 ألف متر مربع، ويوفر نحو 80 فرصة عمل، ويستهدف المشروع تصدير 80٪ من الإنتاج للأسواق الخارجية.

وشملت المشروعات كذلك مشروع فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات، والذي يقام بالعين السخنة لإنتاج الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية والمركبة والأحماض غير العضوية بتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار ويقام على مساحة 127ألف متر مربع، ويوفر نحو 300فرصة عمل.

وشملت المشروعات أيضا مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية، والذي يقام بمحافظة قنا لإنتاج ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بتكلفة استثمارية تبلغ 600 مليون دولار، ويقام على مساحة 16.3 كم٢ ويوفر نحو 100 فرصة عمل.

وزير الاستثمار يسلم 9 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستراتيجية

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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