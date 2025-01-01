22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

تحديد موعد عودة طاهر محمد طاهر للملاعب - أخبار كلمتك

تحديد موعد عودة طاهر محمد طاهر للملاعب - أخبار كلمتك

محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

بقيادة إنتر ميلان، صراع رباعي على لقب السوبر الإيطالي في السعودية - أخبار كلمتك

بقيادة إنتر ميلان، صراع رباعي على لقب السوبر الإيطالي في السعودية - أخبار كلمتك

ندب الدكتور جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشئون ‏المعاهد - أخبار كلمتك

ندب الدكتور جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشئون ‏المعاهد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بمدينة لويزيانا ‏الأمريكية (فيديو)‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بمدينة لويزيانا ‏الأمريكية (فيديو)‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - لا يمكن رفضه.. تفاصيل عرض باريس سان جيرمان السري للتعاقد مع محمد صلاح - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - لا يمكن رفضه.. تفاصيل عرض باريس سان جيرمان السري للتعاقد مع محمد صلاح - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: مركز اختبارات القدرة الإطفائية يهدف للتأكد من أمان طفايات الحريق - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: مركز اختبارات القدرة الإطفائية يهدف للتأكد من أمان طفايات الحريق - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات: تقديم تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه لـ 18500 مشروع خلال 2024 - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات: تقديم تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه لـ 18500 مشروع خلال 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

إيلين، أول مولودة في عام 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إيلين، أول مولودة في عام 2025 - أخبار كلمتك

إيلين، أول مولودة في عام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:30 مساءً - كشفت وزارة الصحة والسكان عن معلومات بخصوص أول مولود مقيد على منظومة المواليد والوفيات التابعة لوزارة الصحة في عام 2025.

أول مولودة في 2025

وقالت وزارة الصحة: إن أول مولودة سجلت بمكاتب الصحة، اسمها "إيلين مجاهد محمد عبد المبدي" وسجلت بمكتب صحة أبو تشت محافظة قنا.

وأكدت وزارة الصحة أنه على الرغم من أن تاريخ ميلاد إيلين يعود إلى 24 ديسمبر 2024، إلا أنه أهلها تقدموا لتسجيلها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأصبح  تاريخ التسجيل لدى المنظومة في 1 يناير 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

قيود تضعها شركات الطيران على حقيبة اليد بمتن الطائرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق