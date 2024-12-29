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جروس يبحث عن الفوز الأول مع الزمالك في الدوري الممتاز أمام الاتحاد - أخبار كلمتك

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جروس يبحث عن الفوز الأول مع الزمالك في الدوري الممتاز أمام الاتحاد - أخبار كلمتك

جروس يبحث عن الفوز الأول مع الزمالك في الدوري الممتاز أمام الاتحاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:50 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث جروس عن تحقيق الفوز الأول مع الزمالك من بوابة الاتحاد السكندري اليوم، بعد تعادلين متتاليين أمام سيراميكا كليوباترا 1-1 وطلائع الجيش 2-2.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد؛ كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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