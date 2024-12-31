الرياضة - 12:31 - عيار 21 بكام؟ مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:31 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديمبر 2024 عقب تراجع سعر الذهب العالمي عند 2608 دولارات، ويتغير سعر الذهب في مصر وفقاً لعدد من العوامل منها البورصة العالمية وعوامل العرض والطلب.
سعر الذهب في مصر اليوم:
عيار 24 يسجل 4243 جنيهاً.
عيار 21 يسجل 3713 جنيهاً
عيار 18 يسجل 3183 جنيهاً
الجنيه الذهب 29690 جنيهاً
نصائح شراء الذهب اليوم الثلاثاء
شراء الذهب في مصر أصبح أسهل من أي وقت مضى، سواء كنت ترغب في الاستثمار أو التوفير، وتبدأ من اختيار محلات الذهب الموثوقة، وتأكد من سمعتها وجودتها.
ويجب معرفة العيار عند شراء الذهب فيجب تحدد العيار المناسب لك، وعادة ما يكون 24 قيراطًا هو الأكثر نقاءً للسبائك الذهب
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