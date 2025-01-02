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مشاهير العرب - تعليق مٌؤثر من شريف الدسوقي بعد استجابة أحمد العوضي لطلبه - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تعليق مٌؤثر من شريف الدسوقي بعد استجابة أحمد العوضي لطلبه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تعليق مٌؤثر من شريف الدسوقي بعد استجابة أحمد العوضي لطلبه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 09:51 مساءً - رد الفنان شريف دسوقي على استجابة الفنان أحمد العوضي، لطلبه بالمشاركة معه في عمل فني جديد.

كتب شريف دسوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«النجم الغالي اللي ساكن قلبي أقسم بالله، ماتتصورش فرحتي قد إيه إنك قدرتني ورديت عليا».

رد شريف الدسوقي

وأضاف:«وعلى فكره أنا عمرى ما طلبت من أي نجم انى اشتغل معاه إلا انت، عارف ليه، عشان حبيت طبطبتك على قلوب الناس فى المبادرة اللي عاملها عشان تكسبهم ويقدروا يعدوا الأيام الصعبة، ربنا يكرمك ويحميك ويصونك ويزيدك من نعيمه يغالى وفى قلبي».

شريف الدسوقي

شريف دسوقي يطلب من العوضي العمل معه

وكانت القصة بدأت عندما أجرى أحمد العوضي بثا مباشرا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقته الأخيرة، ليكتب له شريف دسوق:«لو سمحت عايز أشتغل معاك».

أحمد العوضي

رد العوضي علي شريف الدسوقي

يرد عليه أحمد العوضي قائلا: «الزميل الغالي على قلوبنا شريف الدسوقي، أنا مشفتش التعليق على اللايف للأسف، وطلبك على رأسي يا شريف، أنا أتشرف بالشغل معاك يا حبيبي، وأزيد بيك وأعلى بيك، وإن شاء الله هيجمعنا عمل في الوقت القريب، وأنا من معجبينك يا شريف، ومن محبين دورك الجميل مع الزميلة الغالية نيللي كريم في مسلسل بـ 100 وش».

شريف الدسوقي

اخر اعمال شريف الدسوقي

كان آخر عمل فني ظهر فيه الفنان شريف الدسوقي، هو فيلم “بيت الروبي” من إنتاج 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه داخل دور العرض السينمائي بمصر وجميع الدول العربية، قبل أن يتعرض لأزمة صحية كبيرة، أجبرته عن الابتعاد عن الساحة الفنية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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