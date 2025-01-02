«الزراعة» تنفي وجود أصناف بطاطس أرجوانية بنفسجية مسجلة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 09:51 مساءً - علقت وزارة الزراعة على الخبر المنتشر على المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي والذي يدعى أنه لأول مرة في تاريخ مصر، نجاح زراعة البطاطس الأرجوانية البنفسجي.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إنه من المعروف أن صبغة الانثوسيانين توجد في بعض أصناف البطاطس بصورة طبيعية، ولكن تزيد في بعض الأصناف غير التجارية والتصديرية وغير المنتشرة ولكن في بعض الدول حديثا يوجد اتجاه لنشرها للاستفادة بالفوائد الغذائية لصبغة الانثوسيانين.

وأضافت أنه لا يوجد أصناف بطاطس أرجوانية مسجلة ومتداولة بصورة اقتصادية وتجارية في مصر، حيث إنه يلزم لزراعة أصناف البطاطس وتداولها في السوق المصري أن تكون مسجلة في قائمة أصناف البطاطس المسموح باستيراد تقاويها من الخارج سنويا.

وتابعت الوزارة، «في ما يخص أنها تعتبر من أندر وأغلى أنواع البطاطس في العالم هو كلام عاري من الصحة تماما، حيث إنه على النطاق المحلي والعالمي لا توجد أصناف بطاطس مبالغ في أسعارها عن الأصناف الأخرى التجارية، ولا توجد مشاكل من إكثار أصناف البطاطس الملونة أو غير الملونة تحت الظروف المصرية ولا تحتاج لمعاملات خاصة لإنتاج مواصفة خاصة في الدرنة.

وناشدت وزارة الزراعة كل وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة

كما يهيب التواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.