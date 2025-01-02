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«مصطفى بكري»: الشعب السوري سيرى الأمرَِِِّين من الجولاني وجماعته.. فيديو - أخبار كلمتك

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«مصطفى بكري»: الشعب السوري سيرى الأمرَِِِّين من الجولاني وجماعته.. فيديو - أخبار كلمتك

«مصطفى بكري»: الشعب السوري سيرى الأمرَِِِّين من الجولاني وجماعته.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 09:36 مساءً - تحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن قيام إدارة الجولاني بتعديل المناهج الدراسية السورية.

وقال مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «تم حذف بعض الفقرات التاريخية، وتم استبدال مفهوم الشهادة من الاستشهاد في سبيل الوطن إلى الاستشهاد في سبيل الله، واسبتدال مفهوم أصحاب الأديان السماوية إلى الشرائع السماوية، هذه التعديلات تأتي في سياق أسلمة المناهج الدراسية وطمس الهوية، وإعادة كتابة التاريخ وفقا لأفكار الجماعة الإرهابية».

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري «والله العظيم الشعب السوري سيرى الأمرين من تحت هذه الجماعة، ومش هيطولوا لأن الشعب السوري قوي وليس خانعا وعنده حضارة ومقاوم، ولن يقبل بقدوم مجموعة من الجهلاء لفرض ثقافة ودين جديد وتدمير التاريخ والجغرافيا»، معلقا «أنت مين أنت جاي تفرض الجزية على إخواننا المسيحيينن هذه جريمة العصر ومن شارك بها وتحديدا تركيا وأمريكا سيكتوون بنارها».

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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