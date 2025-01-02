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إبادة كل ما هو حي، جيش الاحتلال يطبق خطة الجنرالات في غزة - أخبار كلمتك

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إبادة كل ما هو حي، جيش الاحتلال يطبق خطة الجنرالات في غزة - أخبار كلمتك

إبادة كل ما هو حي، جيش الاحتلال يطبق خطة الجنرالات في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:50 مساءً - قال نعمان العابد، الباحث في العلاقات الدولية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو يطبقون ما يسمى بـ "خطة الجنرالات".

إبادة كل ما هو حي في قطاع غزة

وأضاف نعمان العابد خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية": "يتم تدمير المستشفيات في قطاع غزة، ويتم ارتكاب إبادة سكانية وإبادة لكل ما هو حي في شمال قطاع غزة، وعندما تم فصل الشمال عن باقي أراضي القطاع، تمت محاولة تفريغه من معظم السكان المتواجدين هناك".

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الموت على يد الآلة العسكرية الإسرائيلية أو عبر التجويع الممنهج

وتابع: "المتبقون في المنطقة أمامهم خياران: إما الموت على يد الآلة العسكرية بعد حصارهم، أو الموت عبر التجويع الممنهج من خلال قطع الماء والغذاء وكل متطلبات الحياة، بالإضافة إلى البرد القارس، فنحن نعلم مدى شدة البرد في هذه الأيام، وهناك العديد من الحالات التي استشهدت جراء هذا البرد".

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أضرمت النيران في عدد من المدارس والمنازل بمحيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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