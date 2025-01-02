الرياضة - 09:36 - «الرواتب ستزيد».. مصطفى بكري يزف بشرى سارة للمواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 09:36 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مصر قوية بجيشها وشعبها وقيادتها الرشيدة، قائلًا: «عندنا جيش يخرق عين التخين، جيش وطني شريف مش حزبي، ميعرفش يخون ولا يبيع ولا يرتشي، ورجال شرطة وحوش، وشعب مهما زعل من أي شيء عمره ما يبيع بلده».

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن «مصر رغم كل الضغوط ما زالت محافظة على مواقفها وثوابتها.. مصر قوية بقيادتها وشعبها.. واليوم أمريكا أعلنت أنها ستبني قاعدة أمريكية في عين العرب بسوريا.. وتركيا داخلة طالعة وبتهدد الأكراد وتدفنهم بأسلحتهم.. وإسرائيل دمرت السلاح واحتلت الأرض.. والجيش السوري تم حله.. البلد أصبحت تعيش في فوضى ولسه ستتكشف الكوارث وعمليات الذبح في البيوت والشوارع».

وأوضح بكري، أن «هناك من يريدون نشر الفوضى في مصر، ويراهنون على الأزمة الاقتصادية، هو مين معندهوش أزمة؟! بلدنا دفعت هذا العام 39 مليار دولار فؤائد ديون.. وبإذن الله هنعدي.. والله هنعدي.. وإن شاء الله المقبل أفضل والرواتب ستزيد».