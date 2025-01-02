زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

العربية: حماس تجند مقاتلين جدد في غزة - أخبار كلمتك

العربية: حماس تجند مقاتلين جدد في غزة - أخبار كلمتك

الكل مقابل الكل، قيادي في حماس يؤكد وجود فرصة كبيرة لنجاح جولة مفاوضات الدوحة غدا - أخبار كلمتك

الكل مقابل الكل، قيادي في حماس يؤكد وجود فرصة كبيرة لنجاح جولة مفاوضات الدوحة غدا - أخبار كلمتك

كيف تشترك بخدمة الموبايل البنكي من ماكينات الصراف الالي في بنك مصر؟ - أخبار كلمتك

كيف تشترك بخدمة الموبايل البنكي من ماكينات الصراف الالي في بنك مصر؟ - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - هل يستمر ارتفاع سعر الذهب في 2025؟ وما هو آخر تحديث له؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - هل يستمر ارتفاع سعر الذهب في 2025؟ وما هو آخر تحديث له؟ - أخبار كلمتك

مدرب فالنسيا الجديد: لقاء ريال مدريد فرصة للتطور - أخبار كلمتك

مدرب فالنسيا الجديد: لقاء ريال مدريد فرصة للتطور - أخبار كلمتك

فنان يمني يدعو للاحتشاد في ميدان السبعين - أخبار كلمتك

فنان يمني يدعو للاحتشاد في ميدان السبعين - أخبار كلمتك

المسوري يثير الجدل ويرد على مفتي عمان - أخبار كلمتك

المسوري يثير الجدل ويرد على مفتي عمان - أخبار كلمتك

أكسيوس: أمريكا تدرس ضرب المنشآت النووية الإيرانية - أخبار كلمتك

أكسيوس: أمريكا تدرس ضرب المنشآت النووية الإيرانية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

البترول تكشف حقيقة توقف شركة "إيني" الإيطالية عن إنتاج الغاز في حقل ظهر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البترول تكشف حقيقة توقف شركة "إيني" الإيطالية عن إنتاج الغاز في حقل ظهر - أخبار كلمتك

البترول تكشف حقيقة توقف شركة "إيني" الإيطالية عن إنتاج الغاز في حقل ظهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:55 مساءً - أعربت وزارة البترول والثروة المعدنية عن استيائها الشديد من نشر وتداول الأخبار المغلوطة، دون السعي للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الأصيلة، سواء عن طريق المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أو شركة إيني المشغلة لحقل ظهر.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة على تواصل العمل مع شركة إيني دون أي تأخير للجدول الزمني المعد مسبقًا، وهو ما تؤكده تصريحات الشركة لجريدة الأخبار بتاريخ 30/ 12/ 2024، بأن سفينة الحفر تستعد للوصول إلى مصر لبدء أعمال الحفر في شهر يناير الجاري باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.

وختامًا، تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أي معلومات تخص قطاع البترول والثروة المعدنية بمصر، وذلك بالتواصل المباشر مع المتحدث الرسمي للوزارة عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]). كما تؤكد الوزارة على احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات التي تنشر أخبارًا مغلوطة من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية.

وكانت صحيفة الشرق بلومبرج قد نشرت خبرا وتناقلته عنها بعض وسائل الإعلام عن تأجيل شركة "إيني" الإيطالية لإنتاج كميات جديدة من الغاز من حقل ظهر حتى مايو 2025، بدلًا من شهر يناير، بسبب عدم استقرار الطقس في البحر خلال فصل الشتاء؛ وهو ما تنفيه وزارة البترول جملة وتفصيلا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

عيادة طبيب الغلابة، نجل الدكتور هاني الناظر يحقق حلم والده لخدمة الناس مجانا (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق