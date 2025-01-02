زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

العربية: حماس تجند مقاتلين جدد في غزة - أخبار كلمتك

العربية: حماس تجند مقاتلين جدد في غزة - أخبار كلمتك

الكل مقابل الكل، قيادي في حماس يؤكد وجود فرصة كبيرة لنجاح جولة مفاوضات الدوحة غدا - أخبار كلمتك

الكل مقابل الكل، قيادي في حماس يؤكد وجود فرصة كبيرة لنجاح جولة مفاوضات الدوحة غدا - أخبار كلمتك

كيف تشترك بخدمة الموبايل البنكي من ماكينات الصراف الالي في بنك مصر؟ - أخبار كلمتك

كيف تشترك بخدمة الموبايل البنكي من ماكينات الصراف الالي في بنك مصر؟ - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - هل يستمر ارتفاع سعر الذهب في 2025؟ وما هو آخر تحديث له؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - هل يستمر ارتفاع سعر الذهب في 2025؟ وما هو آخر تحديث له؟ - أخبار كلمتك

مدرب فالنسيا الجديد: لقاء ريال مدريد فرصة للتطور - أخبار كلمتك

مدرب فالنسيا الجديد: لقاء ريال مدريد فرصة للتطور - أخبار كلمتك

فنان يمني يدعو للاحتشاد في ميدان السبعين - أخبار كلمتك

فنان يمني يدعو للاحتشاد في ميدان السبعين - أخبار كلمتك

المسوري يثير الجدل ويرد على مفتي عمان - أخبار كلمتك

المسوري يثير الجدل ويرد على مفتي عمان - أخبار كلمتك

أكسيوس: أمريكا تدرس ضرب المنشآت النووية الإيرانية - أخبار كلمتك

أكسيوس: أمريكا تدرس ضرب المنشآت النووية الإيرانية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في السيناريست بشير الديك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في السيناريست بشير الديك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في السيناريست بشير الديك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:50 مساءً - استقبلت أسرة السيناريست الراحل بشير الديك، العزاء اليوم الخميس، بقاعة الوهاب بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

عزاء بشير الديك

وحرص نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في السيناريست الراحل ودعم أسرته وكان من أبرز تلك النجوم نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، لبلبة، ومدير التصوير سعيد الشيمي.

كما حضر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية، والمخرج مجدي أحمد علي، والمؤلف أيمن سلامة، ومسعد فودة نقيب السينمائيين.

وفاة السيناريست بشير الديك

كان السيناريست الراحل بشير الديك قد وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 80 عاما.

بشير الديك

المؤلف الراحل بشير الديك من مواليد عام 1944، ولم تكن دراسته ذات علاقة بالفنون، فقد كان يدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1966، ولكن بالرغم من أن هذا المجال البعيد   كل البعد عن الفن فإن الراحل كان مهمومًا بالكتابة لذا كان يكتب القصص لمجلات وصحف ودوريات أدبية إلى أن جاءته فرصة لتحويل قصصه تلك إلى الشاشة من خلال فيلم “مع سبق الإصرار” والذي تعاون فيه مع المخرج أشرف فهمي.

 

وتعتبر العلاقة الفنية بين الكاتب بشير الديك والمخرج عاطف الطيب واحدة من أبرز الثنائيات التي شهدتها السينما المصرية، فقد شكلت هذه الشراكة المبدعة محطة هامة في تاريخ السينما المصرية، حيث تعاون الاثنان في إنتاج مجموعة من الأفلام التي أحدثت تغييرات كبيرة في نوعية السينما المعروضة في ذلك الوقت.

تعاون الثنائي في العديد من الأعمال التي أثرت في الذاكرة الجماهيرية، مثل أفلام (ضد الحكومة وسواق الأتوبيس وضربة معلم وضد الحكومة وناجي العلي وليلة ساخنة)، والنجاح الكبير الذي حققته أفلامهما المشتركة لم يكن فقط بسبب جودة الكتابة والإخراج، بل أيضًا بسبب تناغم الرؤية بينهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

انطلاق عرض فيلم "المستريحة" لـ ليلى علوي بالسعودية اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق