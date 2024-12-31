الرياضة - 12:31 - وقف حركة الطيران في مطار بن جوريون بسبب الاستهداف الحوثي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:31 صباحاً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأنه تم وقف حركة الطيران في مطار بن جوريون بسبب الاستهداف الحوثي.

وأضافت القناة بأن وسائل إعلام حوثية قالت إن هناك صواريخ باليستية من اليمن تستهدف تل أبيب بالتزامن مع غارات على مواقع في الحديدة غربي اليمن.

وأضافت القناة بأن جيش الاحتلال قال إنه اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن قبل اجتيازه المجال الجوي الإسرائيلي، والأجهزة الأمنية رصدت إطلاقا صاروخيا من اليمن تجاه إسرائيل خلال الدقائق الأخيرة، وصفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة في تل أبيب والقدس.