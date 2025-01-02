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حصاد الدوري الإنجليزي، أرقام مميزة لـ ليفربول بعد الدور الأول - أخبار كلمتك

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حصاد الدوري الإنجليزي، أرقام مميزة لـ ليفربول بعد الدور الأول - أخبار كلمتك

حصاد الدوري الإنجليزي، أرقام مميزة لـ ليفربول بعد الدور الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:30 مساءً - الدوري الإنجليزي، أسدل الستار علي مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي بمشاركة 20 فريقا.

ليفربول يسيطر علي أرقام مميزة بالدوري الإنجليزي بعد الدور الأول

ويعتلي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن أرسنال الوصيف مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

وسيطر ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح علي عدد من الأرقام المميزة بعد الدور الأول، فهو الأكثر تجميعا للنقاط بعدد 45 نقطة، علاوة علي أن الريدز الأقوي هجوما بالدوري الإنجليزي، بعدما أحرز 45 هدفا، فضلا عن أن الريدز هو الأقوي دفاعا، ويشاركه أرسنال بعدما دخل مرماه 17 هدفا فقط.

 

كما يعد ليفربول هو أكثر فرق الدوري الإنجليزي تحقيقا للانتصارات بعدد 14 مباراة، وأقل الفرق تعرضا للخسارة بعد الهزيمة في مباراة واحدة، كما يشارك ليفربول فريقين في أقل الفرق تعادلا في البريميرليج بعد نهاية الدور الأول بعدد ثلاث مباريات.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الدور الأول

1- ليفربول  45 نقطة
2- أرسنال 39 نقطة 
3- نوتينجهام فورست  37 نقطة
4- تشيلسي  35 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد  32 نقطة
6- مانشستر سيتي  31 نقطة
7- بورنموث 30 نقطة
8- فولهام 29 نقطة
9- أستون فيلا  29 نقطة
10- برايتون  27 نقطة
11- توتنهام هوتسبير  24 نقطة
12- برينتفورد 24 نقطة
13- وست هام يونايتد  23 نقطة
14- مانشستر يونايتد  22 نقطة
15- كريستال بالاس  20 نقطة
16- إيفرتون  17 نقطة
17- وولفرهامبتون  16 نقطة
18- إبسويتش تاون  15 نقطة
19- ليستر سيتي  14 نقطة
20- ساوثهامتون 6 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 

وخرج الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، من التشكيل المثالي لمسابقة الدوري الإنجليزي في العام 2024 الماضي.

 

نشرت شبكة "هوسكورد" العالمية، التشكيل المثالي لـ الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي ينحصر من بداية شهر يناير حتى ديسمبر من العام ذاته.

 

وشهد التشكيل المثالي غياب النجم المصري، محمد صلاح، عن التشكيل الأفضل لعام 2024، رغم أنه اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى لهذا العام، كما غاب عن التشكيل أيضًا، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي.

 

التشكيل المثالي لـ عام 2024 في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل المثالي لـ عام 2024 في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: مارك فليكين (برينتفورد).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، جيمس تاركوفسكي (إيفرتون)، جابرييل (آرسنال)، جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، كول بالمر (تشيلسي)، إيبيريشي إيز(كريستال بالاس).

 

خط الهجوم: لويس دياز (ليفربول)، كاي هافيرتز (آرسنال)، بوكايو ساكا (آرسنال).

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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