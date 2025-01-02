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نجل المطربة مي فاروق بحفل زفاف والدته (صور) - أخبار كلمتك

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نجل المطربة مي فاروق بحفل زفاف والدته (صور) - أخبار كلمتك

نجل المطربة مي فاروق بحفل زفاف والدته (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:30 مساءً - أقيم مساء اليوم الخميس حفل زفاف مطربة دار الأوبرا المصرية مي فاروق من الفنان محمد العمروسي،  بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل عقب خطوبة دامت 7 أشهر.

وظهر نجل المطربة مي فاروق متأثرًا أثناء عقد قران والدته، وأبناء مى فاروق من زوجها السابق هما زينة ومالك.

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وتألق العروسان محمد العمروسي ومي فاروق، وجاء فستان زفاف مي فاروق بتوقيع مصمم الأزياء أيمن لحموني، وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن من أبرزهم المخرج خالد جلال، وأميرة سيد مكاوي، والإعلامية بوسي شلبي.

 

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يشار إلى أن مي فاروق قد نفت شائعات فارق السن الكبير بينها وبين شريكها الممثل محمد العمروسي، والتي انتشرت بمجرد إعلان خطبتهما قبل أشهر قليلة.


وقالت مى فاروق خلال بودكاست بالمايك والقلم: أنا ومحمد قد بعض فى العمر بالظبط، وهناك شائعات تقول إنه أصغر مني بأعوام كثيرة وقد ابني، وحاجات عجيبة ليس لها أصل نهائي".

وتابعت: من يوم ما ظهر محمد العمروسي فى حياتي وهي بقت أحسن، وأصبحت أشعر بحالة من الأمان على نفسي وعلى عائلتي وبشوفه طبطبة من ربنا عليا، وبتمنى أشوفه في المكانة الفنية التي يستحقها.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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