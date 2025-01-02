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أكسيوس: أمريكا تدرس ضرب المنشآت النووية الإيرانية - أخبار كلمتك

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أكسيوس: أمريكا تدرس ضرب المنشآت النووية الإيرانية - أخبار كلمتك

أكسيوس: أمريكا تدرس ضرب المنشآت النووية الإيرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:30 مساءً - نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها: إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس خيارا لضرب منشآت نووية إيرانية إذا سرعت طهران من عملية تصنيعها للسلاح النووي.

أمريكا تدرس خيار ضرب المنشآت النووية الإيرانية 

وقالت المصادر لموقع أكسيوس:" إن خيار ضرب واشنطن منشآت نووية إيرانية عرضه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان على بايدن وأشار إلى إمكانية تنفيذه قبل تنصيب ترامب"، مضيفا أن  بايدن لم يتخذ قراره بعد في هذا الشأن.

ويأتي ذلك بعدما كشفت تقارير إعلامية، أن إيران بدأت في رفع معدلات تخصيب اليورانيوم في مفاعلاتها النووية.

الموساد الإسرائيلي يطالب بتوجيه ضربة مباشرة لإيران 

وفي وقت سابق  طالب رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، في رسالة وجهها إلى المستوى السياسي بمهاجمة إيران مباشرة وخوض معركة معها "وجها لوجه"، على خلفية الضربات التي توجهها جماعة الحوثي ضد تل أبيب من اليمن.

وقال برنياع، في مناقشات أمنية أوردتها القناة 13 الإسرائيلية، أمس الأحد، إنه "على خلفية هجوم الحوثيين على إسرائيل في الأيام الأخيرة، يجب مهاجمة إيران بشكل مباشر، وعدم الاكتفاء بالأنشطة المستهدفة في صنعاء".

وأضاف رئيس الموساد: "علينا خوض الحرب وجهًا لوجه.. إذا ضربنا الحوثيين فقط فليس من المؤكد أننا سنتمكن من إيقافهم".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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