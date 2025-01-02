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رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة البرلماني عبده محسن الحوشبي - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة البرلماني عبده محسن الحوشبي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة البرلماني عبده محسن الحوشبي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 10:22 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة الى عبدالرحمن الحوشبي، واخوانه وكافة افراد عائلته بوفاة والدهم عضو مجلس النواب، المناضل عبده محسن محمد مهدي الحوشبي، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه، وشعبه، وتقدمه.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن بالغ حزنه وخالص تعازيه الى اسرة النائب عبده الحوشبي، وزملائه في السلطة التشريعية، بهذا المصاب الاليم.

واشاد فخامة الرئيس بمناقب الفقيد وادواره البارزة ومواقفه المشرفة في خدمة الوطن والمجتمع واسهاماته المشهودة في اصلاح ذات البين، ونشاطه التعليمي والدعوي، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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