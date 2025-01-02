رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة البرلماني عبده محسن الحوشبي - أخبار كلمتك

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة الى عبدالرحمن الحوشبي، واخوانه وكافة افراد عائلته بوفاة والدهم عضو مجلس النواب، المناضل عبده محسن محمد مهدي الحوشبي، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه، وشعبه، وتقدمه.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن بالغ حزنه وخالص تعازيه الى اسرة النائب عبده الحوشبي، وزملائه في السلطة التشريعية، بهذا المصاب الاليم.

واشاد فخامة الرئيس بمناقب الفقيد وادواره البارزة ومواقفه المشرفة في خدمة الوطن والمجتمع واسهاماته المشهودة في اصلاح ذات البين، ونشاطه التعليمي والدعوي، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

