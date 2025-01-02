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مصاريف إصدار بطاقة ميزة المدفوعة في بنك مصر - أخبار كلمتك

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مصاريف إصدار بطاقة ميزة المدفوعة في بنك مصر - أخبار كلمتك

مصاريف إصدار بطاقة ميزة المدفوعة في بنك مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:30 مساءً - حدد بنك مصر مصاريف إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما للعملاء.

وتبلغ مصاريف الإصدار85 جنيها مصريا، مع العلم بأن هذه المصاريف لا تنطبق علي ميزة الجامعات والهيئات والوزارات.


وينفرد بنك مصر بتقديم بطاقة ميزة المدفوعة مقدما متعددة المزايا وبدون فتح حساب، والتي تمكن العملاء من السحب والمشتريات محليا، والتي تصدر علي بطاقة الرقم القومي ابتداء من سن 16 سنة.

كما يمكن للعملاء استلام البطاقة في نفس اليوم، وذلك من خلال أي فرع من فروع بنك مصر، علما بأن مدة البطاقة عامين من تاريخ الإصدار ولا تجدد، ويمكن اتخاذ أي إجراء علي البطاقة من خلال أي فرع بدون التقيد بفرع محدد.

تخفيض العائد في بنك مصر 

ومن جانب آخر أعلن بنك مصر، تخفيض العائد على شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح 8% و6% سنويا بدلا من 8.5% و6.5% سنويا. 


ومن الجدير بالذكر أن شهادة "القمة" ذات عائد 8 % سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (24%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 6% سنويًا، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك. 

كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من المعادل للقيمة الإسمية للشهادة بالجنيه المصري وبحد أقصي 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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