تدشين صرف راتب شهرين للجيش - أخبار كلمتك

أعلن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، اليوم الخميس، بدء عملية صرف مرتبات شهري نوفمبر - ديسمبر 2024م، لعدد من وحدات وزارة الدفاع.

وحسب إعلان البنك فإن الوحدات هي :-

- اللواء الثالث - وزارة الدفاع.

- اللواء الثاني حرس حدود - وزارة الدفاع.

- اللواء 39 مدرع - وزارة الدفاع.

- اللواء الخامس - وزارة الدفاع.

- اللواء 115 - وزارة الدفاع.

ويمكن استلام المرتبات عبر فروع البنك، أو شبكة البنك عدن حوالة، أو نقاط الصرف التابعة للبنك في المحافظات.

