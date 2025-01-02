تدشين صرف راتب شهرين للجيش - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 10:22 مساءً - كلمتك/خاص:
ويمكن استلام المرتبات عبر فروع البنك، أو شبكة البنك عدن حوالة، أو نقاط الصرف التابعة للبنك في المحافظات.
أعلن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، اليوم الخميس، بدء عملية صرف مرتبات شهري نوفمبر - ديسمبر 2024م، لعدد من وحدات وزارة الدفاع.
وحسب إعلان البنك فإن الوحدات هي :-
- اللواء الثالث - وزارة الدفاع.
- اللواء الثاني حرس حدود - وزارة الدفاع.
- اللواء 39 مدرع - وزارة الدفاع.
- اللواء الخامس - وزارة الدفاع.
- اللواء 115 - وزارة الدفاع.
ويمكن استلام المرتبات عبر فروع البنك، أو شبكة البنك عدن حوالة، أو نقاط الصرف التابعة للبنك في المحافظات.
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