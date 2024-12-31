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الرياضة - 12:31 - صفارات الإنذار تدوي في عشرات المدن وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:31 - صفارات الإنذار تدوي في عشرات المدن وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - صفارات الإنذار تدوي في عشرات المدن وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:31 صباحاً - دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الاثنين، في عشرات المدن في وسط إسرائيل، بعد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "بعد صافرات الإنذار التي انطلقت في وسط إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية، وإن صافرات الإنذار انطلقت بسبب احتمال سقوط شظايا من الصاروخ المعترض".

وذكرت (نجمة داوود الحمراء) أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، باستثناء حالات من الهلع وأشخاص أصيبوا أثناء توجههم إلى الملاجيء.

وجاء الهجوم الصاروخي من اليمن بعد وقت قصير من غارات جوية أمريكية وبريطانية على اليمن، وبعد تحذير سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون للحوثيين، مما أسماه "المصير البائس، الذي تعرضت له حماس وحزب الله، إن واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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