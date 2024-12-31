مدرب إنبي: تشكيل الأهلي "ريحنا"وتعجبت من خروج مروان عطية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:00 صباحاً - أكد محمد إسماعيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن فريقه كان قادرًا على تحقيق الفوز على النادي الأهلي في مباراة الأمس في الدوري المصري.

تصريحات مدرب إنبي عن مباراة الأهلي

وقال محمد إسماعيل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "خضنا مباراة الأهلي بـ3 خطوط دفاعية من أجل غلق مفاتيح الأهلي، وكنا نستطيع الفوز في المباراة".

وتابع: "قدمنا مباراة تكتيكية جيدة، وكنا عاملين حسابنا على التحولات الهجومية، خاصة في آخر تلت ساعة، لأن أداءه كان فيه توتر".

وأكمل: "علي فوزي رقم واحد في إنبي في ضربات الجزاء، لكنه غاب بسبب الإيقاف، وكالوشا مميز في ضربات الجزاء، واللاعب تعرض للانهيار عقب المباراة وتحدث معه عقب المباراة وأكدت له أنه من نجوم المباراة".

وأردف: "أيمن الشريعي يحفز اللاعبين بشكل مميز، ووضع للاعبين حوافز ليس على نتيجة المباراة ولكن على الأداء، ومن يمنع هدف، ومن يسترجع كرة من الخصم يحصل على مكافأة".

صرف مكافأة للاعبي إنبي بعد التعادل مع الأهلي

وشدد: "تم صرف مكافأة للاعبين 15 ألف جنيه عقب التعادل مع الأهلي، والشريعي سيفيد الرياضية المصرية".

وواصل: "توقعنا أداء الأهلي، ولم يكن هناك إصرار من قبل اللاعبين لتحقيق الفوز، وتوقعت مشاركة إمام عاشور في مركز الجناح، وخطورته تظهر في القلب".

وزاد: "فوز الأهلي على المصري البورسعيدي، منح إنبي راحة في مباراة أمس، بسبب حصولهم على الثقة، وكلفت العجوز بالاقتراب من أفشة، لمنع خطورته".

وأتم محمد إسماعيل تصريحاته قائلا: "قبل ضربة الجزاء بـ8 دقائق شعرت أن إنبي سيحقق الفوز، والتحول الهجومي كان هدفه خطف هدف، وخروج مروان عطية ريحنا، وتعجبت من خروج مروان عطية، لأنه كان بينزل يخطف بين الخطوط ويبني هجمة".

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