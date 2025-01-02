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العربية: حماس تجند مقاتلين جدد في غزة - أخبار كلمتك

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العربية: حماس تجند مقاتلين جدد في غزة - أخبار كلمتك

العربية: حماس تجند مقاتلين جدد في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:50 مساءً - نقل موقع العربية عن مصدر في حركة  حماس قوله: قادرون على إعادة تأهيل الحركة في غزة وإسرائيل لا يمكنها القضاء على الحركة.

حماس  تجند مقاتلين جدد في غزة

وأضاف المصدر:" أن حماس تكبدت خسائر كبيرة في غزة"، مشيرا إلى أن الحركة تلقت طلبات للانضمام إليها وهي تجند مقاتلين جدد في غزة

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد موقع قناة العربية، بعودة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان الصهيوني.

استئناف مفاوضات وقف النار في غزة

ونقلت العربية، عن مصادر لم تسمها، أن الوسطاء طلبوا من إسرائيل عدم تقديم أي مطالب جديدة، واجتماع بالقاهرة خلال أيام لوضع تصور نهائي لاتفاق غزة.

حماس تتهم نتنياهو بتعطيل اتفاق تبادل الأسرى 

وقالت المصادر للعربية: "إن حماس طلبت مهلة 10 أيام لإعداد قائمة الأسرى الأحياء".

وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس، أن الحركة جاهزة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع إسرائيل وفقا للبنود التي تم التوافق بشأنها وضمانات التنفيذ، مؤكدا أن الاتفاق مع الاحتلال ممكن وتحقيقه قريب.

حماس تعلن شروطها للاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي

وقالت حماس: إن الحركة جاهزة للاتفاق وفقا للبنود التي تم التوافق بشأنها وضمانات التنفيذ، والآليات التي تم الاتفاق عليها والمتعلقة بوقف النار، وتبادل الأسرى "أحياء وجثث" من فئة المدنيين والنساء بمن فيهم المجندات، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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