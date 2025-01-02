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زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

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زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:50 مساءً - كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن زخة شهب الرباعيات السماء وهي من زخات الشهب المتوسطة تزين سماء ليلة الغد، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 40 شهابا في الساعة عند الذروة في الظروف القياسية للرؤية وهي ظلمة السماء (عدم وجود القمر) وصفاء الجو  و تدخل الأرض في مخلفات مذنب قديم يعرف باسم 2003 EH1 الذي تم اكتشافه عام 2003 حيث يتقاطع مداره مع مدار الأرض.

موعد ظهور شهب الرباعيات

ويستمر تدفق الشهب سنويا في الفترة من 1 إلى 5 يناير ويبلغ ذروته هذا العام في ليلة الثالث وصباح الرابع من يناير.

وأفضل وقت لرؤية زخات الشهب عموما يكون بعد منتصف الليل بعيدا عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء، وتتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة  العواء Bootes (بؤوتس) ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء.

كما كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن القمر وكوكب الزهرة يتراءى حيث يتم رؤية القمر مقترنا مع كوكب الزهرة Venus (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) بعد غروب الشمس مباشرة، حيث نراهما متجاوران في السماء، ويظلا مرئيان إلى أن يبدأ المشهد في الغروب في الـ 8:40 مساء تقريبا.

ويتراءى القمر 4 يناير مقترنا مع كوكب زحل Saturn (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث يكونا متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل.. ويظلان مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 9:45 مساء تقريبا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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