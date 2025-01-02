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الرياضة - 10:46 - هل يستمر ارتفاع سعر الذهب في 2025؟ وما هو آخر تحديث له؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:46 - هل يستمر ارتفاع سعر الذهب في 2025؟ وما هو آخر تحديث له؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - هل يستمر ارتفاع سعر الذهب في 2025؟ وما هو آخر تحديث له؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 10:46 مساءً - سعر الذهب.. بعد دخول عام 2025 هل سيستمر ارتفاع سعر الذهب؟ أم سينخفض؟ وما هو آخر تحديث له اليوم الخميس؟ أسئلة كثيرة يكررها المواطنون والمستثمرون على حد سواء، رغبة في معرفة الخطوات القادمة في الاستثمار أو الادخار.

والإجابة ما ذكرها بعض خبراء الاقتصاد أن ارتفاع سعر الذهب سيستمر نتيجة: «التوترات الجيوسياسية العالمية، سياسات التيسير النقدي، مشتريات البنوك المركزية القومية»، وأيضا نتيجة الطلب المتزايد من المستثمرين الباحثين عن الملاذ الآمن، والبنوك المركزية العالمية، لافتين إلى أن كل ما سبق يدعم ارتفاع المعدن الأصفر.

سعر الذهب في 2025
سعر الذهب

ولكن ذلك لا يهمش توقعات بعض الخبراء الآخرين الذين يرون أن احتمالية انخفاض سعر الذهب في الفترة القادمة ستكون أقوى نتيجة سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، واصفين رؤيتهم بالبعيدة المدى.

وذكر هؤلاء الخبراء أن الرسوم الجمركية والتضخم المتزايد، والتي قد تؤثر على تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، هي السياسة التي ينتهجها ترامب، لأجل خفض سعر الذهب، وفقا لـ رويترز».

توقعات سعر الذهب في 2025
آخر تحديث لـ سعر الذهب

آخر تحديث لـ سعر الذهب

وفي السطور التالية تعرض كلمتك لمتابعيها كل ما يخص آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس:

سعر الذهب عيار 24 بدون مصنعية

وصل سعر الذهب عيار 24 في نهاية التعاملات المسائية اليوم الخميس إلى مستوى 4297.25 للبيع، 4268.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 22 في سوق الصاغة المصرية

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة في مساء التعاملات نحو 3939 للبيع، 3912.75 للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة

وسجل سعر الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية في نهاية التعاملات نحو 3760 للبيع، 3735 للشراء.

سعر الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 18 فوصل خلال التعاملات النهائية إلى مستوى 3222.75 للبيع، 3201.5 للشراء.

سعر الذهب في 2025
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14في محلات الصاغة المصرية

أما سعر الذهب عيار 14 فبلغ خلال التعاملات المسائية نحو 2506.75 للبيع، 2490 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 في نهاية التعاملات المسائية خلال 2148.5 للبيع، 2134.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات النهائية في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 1611.5 للبيع، 1600.75 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب فوصل في مساء التعاملات إلى مستوى 30080 جنيها للبيع، 29880 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3939 جنيها 3912.75 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3760 جنيها 3735 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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