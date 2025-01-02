«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح - أخبار كلمتك

«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح - أخبار كلمتك

«حماة الوطن» ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

«حماة الوطن» ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - «البترول» تنفي تأجيل إنتاج الغاز من حقل ظهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - «البترول» تنفي تأجيل إنتاج الغاز من حقل ظهر - أخبار كلمتك

زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

العربية: حماس تجند مقاتلين جدد في غزة - أخبار كلمتك

العربية: حماس تجند مقاتلين جدد في غزة - أخبار كلمتك

الكل مقابل الكل، قيادي في حماس يؤكد وجود فرصة كبيرة لنجاح جولة مفاوضات الدوحة غدا - أخبار كلمتك

الكل مقابل الكل، قيادي في حماس يؤكد وجود فرصة كبيرة لنجاح جولة مفاوضات الدوحة غدا - أخبار كلمتك

كيف تشترك بخدمة الموبايل البنكي من ماكينات الصراف الالي في بنك مصر؟ - أخبار كلمتك

كيف تشترك بخدمة الموبايل البنكي من ماكينات الصراف الالي في بنك مصر؟ - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - هل يستمر ارتفاع سعر الذهب في 2025؟ وما هو آخر تحديث له؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - هل يستمر ارتفاع سعر الذهب في 2025؟ وما هو آخر تحديث له؟ - أخبار كلمتك

مدرب فالنسيا الجديد: لقاء ريال مدريد فرصة للتطور - أخبار كلمتك

مدرب فالنسيا الجديد: لقاء ريال مدريد فرصة للتطور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الكل مقابل الكل، قيادي في حماس يؤكد وجود فرصة كبيرة لنجاح جولة مفاوضات الدوحة غدا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكل مقابل الكل، قيادي في حماس يؤكد وجود فرصة كبيرة لنجاح جولة مفاوضات الدوحة غدا - أخبار كلمتك

الكل مقابل الكل، قيادي في حماس يؤكد وجود فرصة كبيرة لنجاح جولة مفاوضات الدوحة غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:50 مساءً - كشف القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم، أن جولة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ستبدأ غدًا الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

موسى أبو مرزوق يؤكد إمكانية نجاح المفاوضات هذه المرة

وأكد موسى أبو مرزوق في تصريحات صحفية، أن "هناك فرصة كبيرة لنجاح المفاوضات هذه المرة"، ومن المقرر أن يغادر وفد الحركة اليوم الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لاستكمال المباحثات.

 

وكان وفد قيادي من حركة حماس قد زار القاهرة، أمس الأربعاء، في محاولة لتحريك مفاوضات وقف إطلاق في غزة في أعقاب التعثر الذي شاب مسار التهدئة، بعد أن قدمت إسرائيل مطالب جديدة وطرحتها للتفاوض.

 

فيما قال الناطق باسم حماس، جهاد طه، إن وفدًا من الحركة يزور القاهرة استكمالًا للجولات السابقة مع الوسطاء بما فيهم الجانب المصري والقطري والتركي، مؤكدا، أن زيارة الوفد تأتي "من أجل تذليل العقبات والشروط التي وضعها الجانب الإسرائيلي مؤخرًا بهدف استمرار العدوان على شعبنا".

تفاصيل لقاء وفد حماس مع المسئولين فى مصر 

والتقى وفد الحركة مع مع مسئولين فى  الجانب المصري، وجرى التباحث حول الشروط الجديدة التي وضعتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتضمنت تغيير أسماء 12 من أسراها المدنيين الكبار المرضى بـ12 من الجنود.

 

وأوضحت مصادر، أن حركة حماس لا تمانع في إبرام اتفاق دفعة واحدة، بمعنى الكل مقابل الكل شريطة إقرار إسرائيلي بالانسحاب من غزة وإنهاء الحرب بعد مدى زمني يتم الاتفاق عليه.

 

ولفتت المصادر، إلى أن ما يعمل عليه الوسطاء في مصر هو دخول المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ، اعتقادًا منهم بأن ضربة البداية ستكون هي الأصعب، وأنه فيما بعدها تتهاوى العقابات وسينتهي الأمر إلى إنهاء الحرب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

جيش الاحتلال: نفذنا أكثر من 1400 غارة جوية على غزة خلال ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق