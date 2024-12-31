صحافية تفجر مفاجأة مدوية.. هذا الشاب قتل ابي الليلة بسبب انه منع يخزن امام منزلنا حفاظا على عرضه(مروع) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:47 صباحاً - كلمتك/خاص:
قالت الصحفية غدير الشرعبي:هذا قااااتل أبي هذا قتل أبي عشان دافع عن عرضه وشرفه اليوم المغرب
قالت الصحفية غدير الشرعبي:هذا قااااتل أبي هذا قتل أبي عشان دافع عن عرضه وشرفه اليوم المغرب
واضافت:القاتل أسمه وليد كامل عبدالرقيب الملقب بوليد شلعه
ساعدونا عشان نمسكه ونقبر أبي بأسرع وقت
وقالت لمياء الهاشمي:يا الله كيف بقت العيشه بتعز تقتل الواحد قتل قتلوا جارنا لانه خرج يصيح فوقهم ليش يجلسوا جمب بيته والأمن اللي نزلوا يحققوا اساساً هو منهم وفيهم ودائما يخارجوه
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