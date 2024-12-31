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صحافية تفجر مفاجأة مدوية.. هذا الشاب قتل ابي الليلة بسبب انه منع يخزن امام منزلنا حفاظا على عرضه(مروع) - أخبار كلمتك

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صحافية تفجر مفاجأة مدوية.. هذا الشاب قتل ابي الليلة بسبب انه منع يخزن امام منزلنا حفاظا على عرضه(مروع) - أخبار كلمتك

صحافية تفجر مفاجأة مدوية.. هذا الشاب قتل ابي الليلة بسبب انه منع يخزن امام منزلنا حفاظا على عرضه(مروع) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت الصحفية غدير الشرعبي:هذا قااااتل أبي هذا قتل أبي عشان دافع عن عرضه وشرفه اليوم المغرب
واضافت:القاتل أسمه وليد كامل عبدالرقيب الملقب بوليد شلعه
ساعدونا عشان نمسكه ونقبر أبي بأسرع وقت
وقالت لمياء الهاشمي:يا الله كيف بقت العيشه بتعز تقتل الواحد قتل قتلوا جارنا لانه خرج يصيح فوقهم ليش يجلسوا جمب بيته والأمن اللي نزلوا يحققوا اساساً هو منهم وفيهم ودائما يخارجوه
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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