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شبوة تغرق بالظلام الدامس عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

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شبوة تغرق بالظلام الدامس عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

شبوة تغرق بالظلام الدامس عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 08:37 مساءً - كلمتك/خاص

تشهد محافظة شبوة حاليًا حالة من الظلام الدامس عقب توقف إمدادات الوقود الخاص بمحطات الكهرباء، ما أدى إلى تراجع كبير في ساعات توافر التيار الكهربائي في مختلف المناطق.

وقال مواطنون إن التيار الكهربائي شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ تشغيل الكهرباء في مدينة عتق خمس ساعات فقط يوميًا، بينما وصل في بقية المديريات إلى ساعتين فقط.

وأوضح المواطنون أن سبب انقطاع التيار الكهربائي يعود إلى نفاد مادة الديزل من مخزونات المحطة الرئيسية في مدينة عتق، ما أدى إلى توقف المحطات عن العمل بشكل كامل. 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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