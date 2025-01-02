شبوة تغرق بالظلام الدامس عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

تشهد محافظة شبوة حاليًا حالة من الظلام الدامس عقب توقف إمدادات الوقود الخاص بمحطات الكهرباء، ما أدى إلى تراجع كبير في ساعات توافر التيار الكهربائي في مختلف المناطق.

وقال مواطنون إن التيار الكهربائي شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ تشغيل الكهرباء في مدينة عتق خمس ساعات فقط يوميًا، بينما وصل في بقية المديريات إلى ساعتين فقط.

وأوضح المواطنون أن سبب انقطاع التيار الكهربائي يعود إلى نفاد مادة الديزل من مخزونات المحطة الرئيسية في مدينة عتق، ما أدى إلى توقف المحطات عن العمل بشكل كامل.