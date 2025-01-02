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صندوق الطرق والجسور ينفذ هذا الامر في لحج (سار) - أخبار كلمتك

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صندوق الطرق والجسور ينفذ هذا الامر في لحج (سار) - أخبار كلمتك

صندوق الطرق والجسور ينفذ هذا الامر في لحج (سار) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 09:17 مساءً - كلمتك/خاص

تتسارع الأعمال يومًا بعد يوم في مشروع استكمال وإنشاء طريق عقبة خلق في محافظة لحج، بهدف إنهاء معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذا الطريق الحيوي في تنقلاتهم اليومية. ويُنفذ المشروع بتمويل وإشراف من صندوق صيانة الطرق والجسور – الإدارة العامة في العاصمة عدن، وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والطرق.

ويأتي المشروع في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية وتعزيز سلامة الطرق في المنطقة، حيث يسعى الصندوق لتطوير شبكة الطرق بما يساهم في تسهيل حركة النقل، وتوفير وقت المواطنين وجهدهم. من المتوقع أن يسهم الطريق الجديد في تحسين الوصول بين المناطق المختلفة في محافظة لحج، بالإضافة إلى تقليل الازدحام وتحسين السلامة المرورية.

ويجري العمل حاليًا على تسريع وتيرة الإنجاز لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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