حصاد الدوري الإنجليزي بالدور الأول، رقم سلبي لـ ليستر سيتي وولفرهامبتون - أخبار كلمتك

حصاد الدوري الإنجليزي بالدور الأول، رقم سلبي لـ ليستر سيتي وولفرهامبتون - أخبار كلمتك

حصاد الدوري الإنجليزي، أرقام مميزة لـ ليفربول بعد الدور الأول - أخبار كلمتك

حصاد الدوري الإنجليزي، أرقام مميزة لـ ليفربول بعد الدور الأول - أخبار كلمتك

رئيس ريال مدريد يدعو لانتخاب مجلس إدارة جديد - أخبار كلمتك

رئيس ريال مدريد يدعو لانتخاب مجلس إدارة جديد - أخبار كلمتك

بـ1300 جنيه، الترجي يصدر بيانا رسميا بشأن تذاكر مباراة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

بـ1300 جنيه، الترجي يصدر بيانا رسميا بشأن تذاكر مباراة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل مقر إقامتها بالجزائر عقب ختام المران الرئيسي لمواجهة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل مقر إقامتها بالجزائر عقب ختام المران الرئيسي لمواجهة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

يزعم أنه حفيد خالد بن الوليد ويخطط لغزو الكويت، تفاصيل سقوط سلمان الخالدي فى العراق - أخبار كلمتك

يزعم أنه حفيد خالد بن الوليد ويخطط لغزو الكويت، تفاصيل سقوط سلمان الخالدي فى العراق - أخبار كلمتك

بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو) - أخبار كلمتك

بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو) - أخبار كلمتك

300 ألف مشاهدة لأغنية رامي جمال الجديدة على يوتيوب في 3 أيام - أخبار كلمتك

300 ألف مشاهدة لأغنية رامي جمال الجديدة على يوتيوب في 3 أيام - أخبار كلمتك

لقطات من عقد قران محمد العمروسي ومي فاروق - أخبار كلمتك

لقطات من عقد قران محمد العمروسي ومي فاروق - أخبار كلمتك

الاميك, إرتفاع مبيعات السيارات المجمعة محليا بنسبة 25% خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الاميك, إرتفاع مبيعات السيارات المجمعة محليا بنسبة 25% خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

القاضي قطران يستذكر ما حدث قبل عام بعد لقاء هذا الشخص في سوق القات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
القاضي قطران يستذكر ما حدث قبل عام بعد لقاء هذا الشخص في سوق القات - أخبار كلمتك

القاضي قطران يستذكر ما حدث قبل عام بعد لقاء هذا الشخص في سوق القات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 08:57 مساءً - كلمتك/خاص

في وقت تحتفل فيه السلطة بالذكرى السنوية للعدوان على اليمن، التقى القاضي عبدالوهاب قطران بالصدفة، ظهر اليوم، في سوق القات بالأستاذ محمد شبيطة، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، بعد غياب دام أكثر من عام. وكان اللقاء فرصة للتواصل بعد رحلة علاجية طويلة خاضها شبيطة، الذي أصيب في بطنه بعيارين ناريين قاتلين كادا أن يودي بحياته لولا تدخل الله.

وقال القاضي عبدالوهاب قطران في منشور له: "اليوم هو الذكرى السنوية الأولى لاقتحام بيتي واعتقالي، ولذلك دعوته للحضور إلى منزلي وتحدثنا معًا عن رحلته العلاجية التي قضاها بين الأردن ومصر." وأضاف: "جلسنا سويا بصحبة الصديقين محمود ياسين ومصطفى راجح، وقضينا أوقاتًا ممتعة وجميلة."

يذكر أن محمد شبيطة كان قد تعرض لإصابة خطيرة نتيجة تعرضه لاعتداء مسلح، واحتاج إلى فترة علاجية طويلة لتلقي العلاج في الخارج.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

قيادي بالانتقالي يحذر من سقوطهم كما النظام السوري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق