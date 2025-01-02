القاضي قطران يستذكر ما حدث قبل عام بعد لقاء هذا الشخص في سوق القات - أخبار كلمتك

في وقت تحتفل فيه السلطة بالذكرى السنوية للعدوان على اليمن، التقى القاضي عبدالوهاب قطران بالصدفة، ظهر اليوم، في سوق القات بالأستاذ محمد شبيطة، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، بعد غياب دام أكثر من عام. وكان اللقاء فرصة للتواصل بعد رحلة علاجية طويلة خاضها شبيطة، الذي أصيب في بطنه بعيارين ناريين قاتلين كادا أن يودي بحياته لولا تدخل الله.

وقال القاضي عبدالوهاب قطران في منشور له: "اليوم هو الذكرى السنوية الأولى لاقتحام بيتي واعتقالي، ولذلك دعوته للحضور إلى منزلي وتحدثنا معًا عن رحلته العلاجية التي قضاها بين الأردن ومصر." وأضاف: "جلسنا سويا بصحبة الصديقين محمود ياسين ومصطفى راجح، وقضينا أوقاتًا ممتعة وجميلة."

يذكر أن محمد شبيطة كان قد تعرض لإصابة خطيرة نتيجة تعرضه لاعتداء مسلح، واحتاج إلى فترة علاجية طويلة لتلقي العلاج في الخارج.