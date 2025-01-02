عبدالرحمن أنيس يتهم الأحزاب اليمنية بالتزوير ويوجه انتقادات لاذعة - أخبار كلمتك

علق الصحفي عبدالرحمن أنيس على واقع الأحزاب في اليمن، مؤكدًا أنه لا توجد في البلاد أحزاب تمارس عملًا تنظيميًا حقيقيًا. وأشار إلى أن الوزارات التي يشغلها أعضاء من أحزاب المؤتمر الشعبي العام والإصلاح، لم يتم اختيار أيٍّ من الوزراء بناءً على نشاطهم التنظيمي أو أدائهم داخل الحزب.

وأضاف أن الهيئات الحزبية ودوائرها ليس لها دور حقيقي في اختيار المسؤولين، بل إن القرارات تُتخذ بواسطة شخصية أو شخصيتين، ويشبه ذلك بـ "مُلَّاك الحزب" إذا صح التعبير.

وأوضح أن الحزب الاشتراكي ليس استثناءً في هذا الواقع، حيث وصف حالة أحد كبار مسؤولي الحزب الاشتراكي الذي قام بتعبئة استمارة الانضمام للحزب بعد توليه منصبًا رشحه الحزب له، بل وكان يحضر الجلسات باسم الحزب رغم أنه لم يكن عضوًا فيه أساسًا.

وأشار أنيس إلى أن هذا الواقع يعكس غياب العمل المؤسسي داخل الأحزاب وتحولها إلى أدوات بيد قلة تتحكم بمصيرها، مما يضعف دور الأحزاب كمؤسسات سياسية حقيقية في اليمن.