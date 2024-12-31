وزير النقل يكشف موعد تشغيل مشروع مونوريل شرق القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:41 صباحاً - كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن موعد تشغيل مشروع مونوريل شرق القاهرة بالركاب في مصر.

وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه سيتم تشغيل مونوريل شرق القاهرة بالركاب بشكل تجريبي في شهر أبريل المقبل 2025.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن تم إعادة إنشاء خط الفردان - بئر العبد بطول 140 كيلومتر، وسيصل هذا الخط إلى العريش بنهاية عام 2025.