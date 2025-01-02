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بمسجد عمر مكرم.. رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء لـ وزير الخارجية في وفاة شقيقه - أخبار كلمتك

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بمسجد عمر مكرم.. رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء لـ وزير الخارجية في وفاة شقيقه - أخبار كلمتك

بمسجد عمر مكرم.. رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء لـ وزير الخارجية في وفاة شقيقه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 09:16 مساءً - قدمّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واجب العزاء، للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في وفاة شقيقه الأكبر السيد محمد أحمد عبد العاطي، حيث حرص «مدبولي» على حضور العزاء المقام مساء اليوم الخميس، في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وتوفى أول أمس الثلاثاء، شقيق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وتم تشييع الجثمان بمسقط رأسه في أسيوط.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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