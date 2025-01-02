بمسجد عمر مكرم.. رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء لـ وزير الخارجية في وفاة شقيقه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 09:16 مساءً - قدمّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واجب العزاء، للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في وفاة شقيقه الأكبر السيد محمد أحمد عبد العاطي، حيث حرص «مدبولي» على حضور العزاء المقام مساء اليوم الخميس، في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وتوفى أول أمس الثلاثاء، شقيق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وتم تشييع الجثمان بمسقط رأسه في أسيوط.