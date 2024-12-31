في مباراة درامية، تعادل أستون فيلا مع برايتون 2/2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:20 صباحاً - تعادل فريقا أستون فيلا وبرايتون بهدفين لكل فريق على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة، من مباريات الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا ضد برايتون

أحرز هدفي برايتون سيمون وطارق لامبتي في الدقيقة 12 و80 وهدفي أستون فيلا أولي واتكينز ومورجان في الدقيقة 36 و46.

تشكيل أستون فيلا ضد برايتون في الدوري الإنجليزي



جاء تشكيل أستون فيلا ضد برايتون كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا- ديوجو كارلوس- باو توريس- لوكاس دين.

وسط الميدان: كامارا- مكجين- يوري تيليمانس.

خط الهجوم: بايلي- أولي واتكينز- مورجان روجرز.

تشكيل برايتون



الحارس الأساسي: فيربروجن.

الدفاع: طارق لامبتي- فان هيك- لويس دانك- إيجور.

خط الوسط: عياري- إنسيسكو- باليبا.

الهجوم: جرودا- جواو بيدرو- سيمون أدينجرا.

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