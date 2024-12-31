سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

في مباراة درامية، تعادل أستون فيلا مع برايتون 2/2 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
في مباراة درامية، تعادل أستون فيلا مع برايتون 2/2 - أخبار كلمتك

في مباراة درامية، تعادل أستون فيلا مع برايتون 2/2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:20 صباحاً - تعادل فريقا أستون فيلا وبرايتون بهدفين لكل فريق على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة، من مباريات الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا ضد برايتون 

أحرز هدفي برايتون سيمون وطارق لامبتي في الدقيقة 12 و80 وهدفي أستون فيلا أولي واتكينز ومورجان في الدقيقة 36 و46.

تشكيل أستون فيلا ضد برايتون في الدوري الإنجليزي


جاء تشكيل أستون فيلا ضد برايتون كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا- ديوجو كارلوس- باو توريس- لوكاس دين.

وسط الميدان: كامارا- مكجين- يوري تيليمانس.

خط الهجوم: بايلي- أولي واتكينز- مورجان روجرز.

 

تشكيل برايتون 


الحارس الأساسي: فيربروجن.

الدفاع: طارق لامبتي- فان هيك- لويس دانك- إيجور.

خط الوسط: عياري- إنسيسكو- باليبا.

الهجوم: جرودا- جواو بيدرو- سيمون أدينجرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رغم الفوز، فيروس ضرب لاعبي آرسنال قبل لقاء برينتفورد وهذا موقفهم من مواجهة برايتون - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق